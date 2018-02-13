سياحة الباحة تنفذ حملة ” وطن بلا مخالف ” على دور الإيواء السياحي

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ضمن ” حملة وطن بلا مخالف ” ، زيارات تفتيشية على القطاع السياحي، في المنطقة شملت عددًا من الفنادق والوحدات السكنية، والمنشآت السياحية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة.

وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة زاهر محمد الشهري، أن الجولات التفتيشية التي تمت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تصحيح الأوضاع وحماية المستثمرين النظاميين، حيث سيتم اتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي منشأة أو نشاط يقوم بتشغيل أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل الحملة، وفق الخطة المقرر لها حسب محافظات ومدن المنطقة.

وأشار الشهري إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجه فروع الهيئة في المناطق بتنفيذ جولات رقابية؛ بهدف تفعيل خطط توطين الوظائف السياحية وضمان استدامتها، والرقابة بضبط المخالفين التي تشمل القطاعات والمهن المستهدف توطينها في خطة الرقابة على الأنشطة السياحية هي: الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمو الرحلات، والإرشاد السياحي، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، والمشاركة في الوحدات العقارية السياحية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال السياحي الموحد 19988 والإبلاغ عن أي منشأة تقوم بتشغيل أي مخالف لنظام الإقامة والعمل.