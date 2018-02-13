تراجع الدولار في ظل استقرار الأسواق العالمية

واشنطن(صدى):

شهدت العملة الأمريكية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب بيانات الحكومة الأمريكية عن التضخم في أسعار المستهلكين وتأثيره على الأسواق، واستقرار الأسواق العالمية بعد موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار بنسبة 0.9% عند 107.58 مقابل الين، صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة، لتتراجع أدنى مستوى 108 ينات منذ الـ8 من سبتمبر الماضي.

كما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.3% إلى 89.82، وارتفع اليورو 0.25% عند 1.2323 دولار، كما صعد الإسترليني 0.19% إلى 1.3864 دولار.

ومن المتوقع أن يكون لبيانات الحكومة الأمريكية التي ستصدر غدًا عن التضخم في أسعار المستهلكين تأثيرًا على الأسواق، لما قد تحمله من دلالات حول وتيرة رفع الفائدة هذا العام.