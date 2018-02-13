أردوغان يلوح بعودة انتهاكات الدولة العثمانية

أنقرة(صدى):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قرار أمريكا بدعم الحماية الكردية ماليًا سيؤثر على قرارات تركيا.

وتابع ” أردوغان ” تهديداته قائلًا: ” الدولة العثمانية كانت ترد بقوة على التهديدات التي كانت تتعرض لها، نحن لدينا تاريخ عريق ونعرف كيف ندافع عن بلادنا وشعبنا بعون الله “.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قام الاسابيع الماضية بغزو الأراضي السورية بزريعة حماية حدوده من الأكراد في سوريا، مخترقًا سيادة الدولة، منتهكًا حقوق الإنسان، حيث يواصل لاجيش التركي حتى اليوم التعدي على الأكراد بكافة الطرق الوحشية.