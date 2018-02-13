مريم رجوى: الخميني قتل من الشيعة أكثر من أي نظام في العالم

طهران(صدى):

كشفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوى، حقيقة وصول خميني والملالي التابعين له إلى السلطة في ثورة 1979، مؤكدة أن دكتاتورية الشاه كانت قد قمعت بشدة مجاهدي خلق وحركات التحررية الوطنية.

وأشارت إلى أن خميني نجح في استغلال الفراغ بالسلطة والحصول عليها بعد خروج قادة مجاهدي خلق من سجون السافاك بعد 4 أيام فقط من هروب الشاه من إيران، مؤكداً أنهه سرق الثورة.

وأوضحت ” رجوي ” أن أيدولوجية الخميني هي التطرف تحت اسم الإسلام، حيث استباح لنفسه ارتكاب أي جريمة، مشيرة إلى التمييز الديني، وتصدير الإرهاب والتطرف تحت عنوان تصدير الثورة إلى خارج إيران، ما أدى إلى خلق عداً كاذباً بين الشيعة والسنة.

وأكدت أن الخميني هو العدو الحقيقي للشيعة والسنة في المنطقة، كما أنه قتل من الشيعة أكثر من أي نظام في العالم.