الرئيس الفلبيني يوجه بإطلاق النار على ” أرحام ” السيدات

مانيلا(صدى):

أثارت تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بشأن إطلاق النار على ” أرحام ” السيدات المتمردات، غضب واستياء المنظمات الحقوقية النسائية.

وقالت مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن الرئيس الفلبيني يدعو الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان، واصفين الرئيس بانه أخطر شخصية فاشية في الحكومة الفلبينية في الوقت الحالي.

وكان الرئيس ” دوتيرتي ” قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء، ” قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن.. نحن سنطلق الرصاص على (منطقة الرحم).. من دونه أنتن لا تساوين شيئًا “.