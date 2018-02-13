هواوي تعلن عن هاتفها الجديد الأحدث والأكثر جرأة في العالم قريبا

بكين(صدى):

أعلنت شركة ” هواوي ” الصينية ، عن هاتفها الأحدث والأكثر جرأة في العالم ” هواوي بي 20 ” ، والذي سيكون أول هاتف في العالم مزود ب 3 كاميرات خلفية.

كما وجهت الشركة دعوات للصحفيين لحضور مؤتمر صحفي عالمي للكشف عن هاتف ” هواوي بي 20 ” بتاريخ 27 مارس المقبل.

وأكدت مصادر أن ” هواوي ” ستطلق نسختين من هاتفها الجديد، أحدهما ” بي 20 ” ، والثاني ” بي 20 بلس ” ، والاثنان سيكونان مزوّدان بكاميرا خلفية ثلاثية، وتلك الكاميرا ستكون الأقوى والأفضل في عالم الهواتف الذكية حتى الآن.

و ذلك لأن الكاميرات سيتم تزويدها بمنظومات ” ذكاء صناعي ” ، قادرة على تحديد المسافات ومعالجة الصور واختيار الأفضل جودة والأكثر دقة لحفظها.

كما ستوفر زاوية تصوير واسعة بصورة كبيرة، وإمكانية عزل أيّ عوامل خارجية، لكن لم تحدد التقارير حتى الآن مجمل البيكسلات الذي ستتمكن الكاميرات الثلاث من التقاطها في أيّ صورة.

ومن المتوقع أيضًا تزويده بمعالج من نوع ” كيرين 970 ” مزوّد بذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعة 6 جيجابايت.