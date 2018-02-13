بالفيديو.. نجاة طفل بالأفلاج من الدَّهس تحت عجلات مركبة مسرعة

نايف العضياني(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التويتر، نجاة طفل من دهس من مركبة مسرعة في الشارع العام أمام والده على الطريق العام في محافظة الأفلاج.

وأظهر الفيديو كيف أن عناية الله عز وجل أنجت هذا الطفل الذي كاد يقع أمام مركبة مسرعة، فيما سارع والده إلى حمله ليعبر به الطريق.

ولم يتسنى لـ ” صدي ” التاكيد من تاريخ ووقت ومكان مقطع الفيديو.

