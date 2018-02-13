خطوات سحرية لإختيار فستان زفافك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في الموضة ، إن التسوق لشراء فستان الزفاف تجربة تخوضينها مرة واحدة في العمر، ولكن مع الكثير من الفساتين للاختيار من بينها، يمكن أن تكون هذه التجربة مثيرة للتخبط بشكل لا يصدق.

وفيما يلي كيفية الاستعداد بشكل صحيح لليلة العمر.

ابدئي البحث باكراً

أي قبل موعد الزفاف بتسعة أشهر إلى سنة، إذا كان ذلك ممكناً، ففساتين الزفاف التي تحمل تصميم كبار المصممين يجب أن يتم طلبها قبل موعد الزفاف بستة إلى تسعة أشهر، لضمان وجود ما يكفي من الوقت للتسليم والتعديل.

ضعي ميزانية واقعية

فإذا حددتِ مبلغاً معيناً لشراء فستان الزفاف لا يعني هذا بالضرورة أنه يمكنك شراء الفستان بكامل المبلغ، لأنه يجب أن تضعي في الحسبان عامل الضرائب والشحن -إذا كنتِ ستشترين الفستان من الخارج- والتعديلات.

تعرفي على أنماط الفساتين قبل الذهاب للتسوق

فقبل الغرق في مصطلحات الفساتين تعرفي على الخط الرئيسي لفستان الزفاف. وتندرج فساتين الزفاف تحت ست فئات رئيسية هي ثوب الحفل، والأمبير، والفستان الواسع، والفستان المنسدل، والفستان الواسع من أسفل وفستان حورية البحر. جربي فستاناً واحداً من كل هذه الأنماط في المرة الأولى التي تذهبين فيها للتسوق لأن هذا سيعطيك فكرةً واضحة عن أنسب شكل لجسمك، واختيار النمط الذي تريدين ارتداءه سيساعدك على تقليل الخيارات، ومن هناك يمكن تحديد الأشكال الثانوية للفستان مثل العنق الأكمام والزينة.

ضعي فساتين الزفاف المفضلة لديك في ملف خاص

ابحثي عن أوجه التشابه بين هذه الفساتين، حيث يجب أن تلاحظي التشابه بين الفساتين التي تلفت انتباهك.

حددي موعد القياس ليكون خلال الأسبوع

عندما يكون عدد المتسوقين أقل يصبح لديك المزيد من الوقت للتسوق. فقد يكون من المفيد أخذ إجازة من العمل للذهاب للتسوق أو التسوق الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء أو في وقت آخر خارج أوقات الذروة، وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على أفضل الخدمات والاهتمام الممكن من البائعة.

قللي من عدد المرافقين لك عند التسوق

رغم أنه قد يكون مغرياً استطلاع رأي الجميع على ما سوف يكون أهم فستان تشتريه في حياتك، إلا أنه كلما زاد عدد المدعوين لاختيار الفستان كلما زادت فرصة إصابتك بالحيرة. وينصح استشاريو الزفاف باختيار اثنين أو ثلاثة من أحبائك (خمسة كحد أقصى)، لمرافقتك خلال اختيار الثوب، ويجب أن تجلبي كل من سيكون مفيداً في مساعدتك على اتخاذ القرار، ويجب أن يكون صادقاً في نصيحته.

لا تتشبثي بفكرة معينة

فالفستان الذي قد يبدو أنه نوعاً ما مقبول على الشماعة قد ينتهي بأن يكون مذهلاً عندما تجربي ارتداءه والعكس صحيح.

أعطي البائعة فكرة عن الفستان الذي تحلمين به

لتبقى تجربة التسوق لفستان الزفاف مثيرة بدلاً من أن تصبح مرهقة أو مسببة للضغط العصبي بعد قياس الخمسة أو الستة فساتين الأولى.

جربي مدى كون الثوب مريحاً عبر التحرك به

اجلسي وارقصي وامشي في المحل، واتبعي حدسك في اختيار الفستان الذي يزيد من جاذبية جسمك، فأنت لا تريدين أن تمضي أفضل يوم في حياتك تقاتلين فستانك بدلاً من الاسترخاء والاستمتاع.

لا تتوقفي عند حجم قياس الفستان

من الممكن أن يكون أكبر بمرتين من الملابس اليومية الخاصة بك، فمن الأفضل دائماً الاستناد إلى قياساتك الحالية، بدلاً من وضع قياسات أقل اعتماداً على أنك ستتبعين نظاماً غذائياً لتنحفي استعداداً لليلة العمر.

البساطة.. عنوان فساتين الزفاف الفترة الحالية

فهذا هو يومك وهذا فستانك، ويجب أن تشعري بأنك جميلة وتشعري بالثقة في ثوب زفافك.