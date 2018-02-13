ضبط مصنع للمبيدات الحشرية منتهية الصلاحية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض، بالفيصلية والخالدية، في ضبط مصنع متكامل وسط العاصمة الرياض متخصّص في تعبئة المبيدات والمواد الحيوية بشكل غير مرخص.

وقالت الشرطة إن المصنع احتوى على كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والبذور المغشوشة منتهية الصلاحية، وتمّ ضبط معدات خاصّة لطباعة التواريخ وتزييفها ولواصق لعلامات تجارية مزيفة، خلال 24 ساعة.

وعلى جانب أخر تم ضبط 3 منازل تبين أنها معدة لصناعة المصوغات الذهبية والمجوهرات يعمل بها مخالفون تحتوي على معدات خاصّة لذلك الغرض.

وقالت الشرطة إنه بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم 102 مخالف لنظامَي الإقامة والعمل بينهم مخالفون امتهنوا بيع الفواكه والخضراوات جائلين وعلى قارعة الطريق في مواقع عدة، دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.