كراني: طقس غير مستقر يضرب المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف أخصائي الأرصاد، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء تشكيلات السحب التي غطت أجواء المملكة، الأيام الماضية، غدًا الأربعاء.

وقال ” كراني ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تشكيلات السحب التي غطت أجواء السعودية خلال الأيام الماضية سوف تتلاشى وتستقبل أجواء الشمالية الغربية حزام سحابي ٱخر مع ظهر الغد الأربعاء 14 فبراير يليه حالة عدم إستقرار على شرق المتوسط مع نهاية الأسبوع اسأل الله أن يجعل تكونها شرق المتوسط بشارة خير على أجواء المملكة والله أعلم “.