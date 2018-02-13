” نت غير ” تطلق برامجا لسد الثغرات الأمنية في أجهزة الراوتر

واشنطن(صدى):

أطلقت الشركة الأمريكية ” نت غير” برامج ثابتة ” فيرموير ” جديدة لسد ثغرة أمنية بالعديد من أجهزة الراوتر.

وأكدت الشركة أن الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة تخطي وظيفة تأمين قائمة الإعدادات بحوالي 17 موديلاً من أجهزة الراوتر بسهولة، ويكفي كتابة بعض العلامات في سطر العنوان بالمتصفح، للوصول إلى قائمة الإعدادات.

كما يتوجب على المستخدم التحقق مما إذا كانت الثغرة الأمنية موجودة في جهازه أم لا، ونشرت الشركة قائمةً بأجهزة الراوتر، التي تعاني من هذه الثغرة الأمنية في صفحاتها للدعم والمساعدة.