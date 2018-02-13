” المنافسة ” تدعو لإبداء الرأي في اندماج مجموعة السريع مع شركة ذا هوم

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن تقدم شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، وشركة ” ذا هوم ستايلز المحدودة ” ، بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال عملية ” اندماج كلي ” للأخيرة مع الأولى.

ودعت الهيئة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ هذا الإعلان تنتهي يوم 27 مارس القادم، عبر الرابط هنا .

يذكر أن نشاط مجموعة السريع التجارية الصناعية، هو استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت والمفروشات والأثاث وأقمشة الستائر ومستلزماتها، أما نشاط شركة ذا هوم ستايلز، هو تجارة التجزئة في السجاد والموكيت والمفروشات والأثاث والأرضيات والموبيليا ومستلزماتها واستيرادها لصالح الشركة.