5 مدن سياحية ترحب بك في الفلانتين إذا كنت وحيدا

متابعات(صدى):

ينتظر الكثير من العشاق و الأزواج عيد الفلانتين لقضاء أوقات مميزة وفريدة في أجواء رومانسية رائعة توفرها الكثير من الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم، إلا أن بعض الأشخاص يضطرون للسفر بمفردهم لقضاء إجازتهم التي قد تتزامن مع عيد الفلانتين، وهذا الأمر قد يؤثر على الاستمتاع برحلتهم بسبب الازدحام.

وللتمتع برحلة منفردة وهادئة بعيداً عن المحتفلين بالفلانتين، لابد من اختيار بعض الأماكن والمدن التي توفر أجواء مناسبة لهم، لذا فهناك 5 مدن سياحية يشعر من يسافر بمفرده إليهم في عيد الفلانتين بالاسترخاء والاستمتاع بالأجازة كما ينبغي وهم :

فلنيوس، لتوانيا

لا تزال العاصمة الليتوانية قبلة مهمة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، إذ تحتوي على العديد من المعالم السياحية بما في ذلك بوابة الفجر التاريخية، ومدينة أوزوبيس القديمة، ومنطقة تعج بالفنانين والمقاهي والبوتيكات.

أنتويرب، بلجيكا

إن كنت تسافر بمفردك فيمكن أن تقصد مدينة أنتويرب البلجيكية، الغنية بالمقاهي والمطاعم، والتي ستعيد افتتاح متحف الماس في مايو 2018، بالإضافة إلى متاحف بلانتين، وربنز هاوس.

بودابست، هنغاريا

في الكثير من الأحيان يطلق على بودابست اسم ” باريس الشرق ” ما يجعلها مقصداً للعشاق في عيد الحب، إلا أن ذلك لا يعني بأنها خاصة بالعشاق فحسب، إذ يمكن للمسافر وحيداً أن يزور العديد من المناطق الغير مزدحمة بالمحتفلين بعيد الفلانتين، إذ أنها تحتوي على العديد من المتاحف العريقة، وقلعة بوذا، والحمامات الحرارية الشهيرة.

ترييستة، إيطاليا

تقع مدينة ترييستة شمال شرق إيطاليا على البحر الأدرياتيكي، وتشتهر بساحة ” أونيتا دي إيتاليا ” والتي تعتبر أكبر ساحة بواجهة بحرية في أوروبا. ويمكن للسائح التجوال في شوارع المدينة وواجهتها البحرية، وزيارة قلعة ميراماري الشهيرة.

مدريد، إسبانيا

تعتبر العاصمة الإسبانية مدريد، أكثر هدوءاً من المدن السياحية الأخرى في إسبانيا، إذ تحتوي على حدائق رائعة مثل “بارك ديل بوين ريتيرو” و ” بالاسيو ريال ” بالإضافة إلى متاحف مثل ” موزيو ديل برادو ” ومركز صوفيا ريال للفنون.