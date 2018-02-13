بالفيديو.. مواطنة تبلغ عن المخالفات بمعدل 30 بلاغا يوميا

علي القحطاني (صدى):

وصل عدد بلاغات مواطنة وتدعى ” أم الفيصل ” ، عن أي شئ مخالف للأنظمة، إلى الجهات الحكومية، إلى 30 بلاغاً في اليوم الواحد.

وأوضحت المواطنة خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” الراصد ” ، أن تسارع بالإبلاغ عن أي مخالفات حتى يتم الاستجابة، فإذا لم تستجب لها الجهة الحكومية، تذهب بنفسها لمتابعة البلاغ.

وأكدت المواطنة أنها تنتقد الموظفين المقصرين في أداء عملهم، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات عن الأغذية الفاسدة، وتحاول مكافحة التسول وتواصلت مع بعض الجهات بشان هذه الظاهرة إلا أنهم لم يستجيبوا لها.