أوباما يسخر من شعره وأذنيه

واشنطن(صدى):

سخر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من أذنيه وشعره الرمادي، مشيداً بـ ” دفء ” زوجته ” ميشيل أوباما ” ، وذلك أثناء عرض لوحتين زيتيتين تم رسمهما لهما، خلال فعاليات معرض الصور الوطني الذي تديره مؤسسة ” سميثسونيان ” .

حيث ألقى ” أوباما ” ، تعليقات ساخرة حول شكله الذي ظهر في الوحة الزيتية، حيث اختار أوباما وزوجته الفنانين ” كيهيند وايلي ” و ” إيمي شيرالد ” ، لرسم اللوحتين اللتين سيتم ضمها إلى مجموعة لوحات الرؤساء في المعرض.

حيث صورت اللوحة الأولى التي رسمها ” وايلي ” ، ” أوباما ” وهو جالساً على مقعد بني اللون، مع خلفية من أوراق الشجر الخضراء والزهور الملونة.

فيما صورت اللوحة الثانية التي رسمتها ” إيمي ” ، زوجته وهي جالسة ويدها أسفل ذقنها، وتحيط يدها الأخرى بكمبيوتر محمول، مرتدية فستانًا طويلًا فضفاضًا مزينًا بأشكال هندسية.

يشار إلى أن ” أوباما ” وزوجته، قد عبرا عن إعجابهما الشديد باللوحتين.