بالفيديو.. سائق متهور يتجاوز السرعة على طريق سريع رغم وجود دورية مرور

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو لسائق متهور، مخالفة مرورية على طريق سريع، رغم وجود دورية المرور، حيث تجاوز السائق السرعة المقررة على الطريق، ووصولها إلى ما يزيد عن 170 كيلو متر في الساعة.

وبيَّن المقطع، تصوير السائق لعداد السرعة، ووجود دورية مرور على مثلث مخرج كوبي ضيق، ويقف بجانبها رجل مرور.

وكذلك أوضح المقطع، وجود شاحنة على يمين السائق إلا أنه لم يهدئ من السرعة.