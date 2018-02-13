” Sami ” تستعد لتشارك بمعرض القوات المسلحة بـ 14 مليار ريال عام 2030

عادل الحربي(صدى):

صرحت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ” Sami ” ، أولى مشاركاتها في معرض القوات المسلحة؛ لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” ، كشريك استراتيجي، والذي يقام خلال الفترة، من 26 فبراير وحتى 3 مارس، بمركز الرياض الدولي، للمؤتمرات والمعارض.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، للصناعات العسكرية ” Sami ” ، الدكتور أندرياس شوير، بهذه المناسبة، أن المملكة تعد من الدول الخمس الأكبر في العالم، من حيث الإنفاق العسكري، حيث جاء تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية، كخطوة طموحة وحاسمة ضمن إستراتجية المملكة؛ لتوطين صناعاتها العسكرية والارتقاء بها للمعايير العالمية.

وأضاف الدكتور ” شوير ” : ” نعتقد أن ” أفد 2018 ” يشكل الفرص المواتية، ليس فقط لفهم متطلبات المملكة، في مجال التصنيع العسكري، لكن أيضًا الاجتماع وتبادل الرؤى والخبرات مع مختلف المنشآت المماثلة من جميع أنحاء العالم، ونتوقع أن تفتح مشاركتنا المجال للكثير من النقاشات والتعاون والشراكات المستقبلية طويلة الأمد ” .

يُذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تطمح بأن تسهم مباشرة في الناتج المحلي للمملكة، بأكثر من 14 مليار ريال سعودي، ورفع قيمة الصادرات الوطنية لقرابة 5 مليارات في عام 2030، واستثمار ما يزيد على 6 مليارات ريال في مجال الأبحاث والتطوير، فضلًا عن توفير أكثر من 40.000 فرصة عمل بحلول العام 2030.