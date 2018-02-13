أمانة المدينة تضبط 1041 مخالفة بلدية ضمن ” وطن بلا مخالف “

نايف السالم(صدى):

شاركت أمانة منطقة المدينة المنورة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف ” بقيادة شرطة منطقة المدينة المنورة وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حد أمين الشتاء أن عدد الجولات التي تمت خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط المخالفين ” وطن بلا مخالف ” بلغت 3409 جولة ، نتج عنها ضبط 1041 مخالفة بلدية , مؤكداً الشتاء أن من أبرز المخالفات ضبط شقق سكنية تم استغلالها من قبل عمالة وافدة في إعداد وتجهيز الأطعمة ، وإرسالها إلى عدد من المحال والمطاعم لبيعها ، بالإضافة لشقق سكنية أخرى تستخدم في تعبئة وتوزيع البخور والعطورات المقلدة على الأسواق التجارية.

ولفت أمين الشتاء إلى أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات النظامية الخاصة بالعمالة المخالفة ، فيما أعد مراقبو الأمانة محاضر الضبط ومصادرة المضبوطات، ومتابعة إغلاق المحال المخالفة.