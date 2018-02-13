الدكتور المطلق يطلع على برامج جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة ضمد

تركي السالم(صدى):

زار المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أمس , مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد , وذلك ضمن زيارته الحالية لمنطقة جازان .

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عمر المروعي عرضًا عن أبرز أنشطة الجمعية التي يتبع لها ثلاثة مكاتب إشراف على حلقات التحفيظ و331 حلقة تحفيظ للبنين والبنات , و26 دارًا نسائية , إلى جانب 5397 طالبًا وطالبة , فيما بلغ عدد الحفاظ لكامل كتاب الله بالجمعية 225 حافظًا وحافظة .

واطلع الدكتور المطلق على مختلف مرافق الجمعية ونشاطاتها في خدمة كتاب الله الكريم , واستمع إلى نماذج من حفاظ القرآن الكريم من طلاب الجمعية , سائلا الله تعالى مزيدا من التوفيق للقائمين على الجمعية لأداء رسالتها العظيمة .