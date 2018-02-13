” الغرف التجارية ” تطالب بلقاء وزير العمل اعتراضا على الفاتورة المجمعة

عادل الحربي (صدى):

وجه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، خطابًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، مطالبًا بضرورة حضور جميع أعضاء اللجنة التجارية للاجتماع الدوري.

وطالبت مجالس الغرف التجارية والصناعية بمختلف مناطق المملكة بلقاء الوزير ” الغفيص “؛ لإبداء استيائهم من الفاتورة المجمعة الخاصة برسوم العاملين الوافدين بالقطاع الخاص وبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والحديث عن كل هموم التجار وشرح تأثيرها السلبي على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان عدد من المحامين، ومسؤولين بالغرف التجارية أبدوا استيائهم بشأن الفاتورة المجمعة الخاصة برسوم العاملين الوافدين بالقطاع الخاص، مطالبين بإلغاء القرار وتقديم عدد من الاقتراحات، وسط تقديرات من الغرف التجارية، أن يتسبب هذا القرار في إفلاس 40%، من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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