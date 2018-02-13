العثور على قطع من طبق فضائي في علبة سجائر

لندن(صدى):

أعلنت السلطات البريطانية في 1957، عن اكتشاف طبق فضائي منمنم بعد أسابيع قليلة من إطلاق روسيا لقمر سبوتنيك الصناعي، وادعت بأن قطعاً من هذا الطبق فقدت آنذاك.

وادعت السلطات بأن اختبارات تم إجراؤها على الطبق الذي بلغ وزنه 14 كجم، بعد العثور عليه قبل ستين عاماً، وتقول المزاعم بأن الطبق احتوى على رسالة مكونة من 17 صفحة نحاسية نقش عليها 2000 كلمة حذر فيها رجال الفضاء البشر من خطر إنتاج الأسلحة النووية.

ثم تم العثور على هذه القطع المعدنية والتي يعتقد بأنها من طبق فضائي، داخل علبة للسجائر في أحد المخازن في متحف لندن للعلوم.

وقال الدكتور ديفيد كلارك من جامعة شيفلد هلام، بعد رؤيته للقطع المعدنية: ” أخبرني أحد موظفي المتحف بأن قطعاً من طبق فضائي تم الاحتفاظ بها داخل علبة سجائر لستة عقود من الزمن.”

وأضاف “توجهنا إلى المخزن وفتحنا علبة السجائر، وكانت صدمتي كبيرة لدى عثوري على قطع معدنية صغيرة داخل العلبة “.

وبعد العثور على القطع المعدنية، قام فريق من الخبراء من جامعة مانشستر، بإجراء اختبارات عليها وخلصت الاختبارات إلى أن الاكتشاف ما هو إلا خدعة متقنة.