مريم رجوى: المملكة ساهمت في تقويض طموح إيران للسيطرة على المنطقة

طهران(صدى):

أكدت مريم رجوى، زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج، أن دور المملكة في المنطقة العربية ساهم بشكل كبير في تقويض طموح النظام الإيراني في السيطرة عليها.

وأيَّدت ” رجوى ” ، ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” حول ان النظام الإيراني هو رأس حربة الإرهاب العالمي، وذلك خلال مؤتمر الرياض العام الماضي.

وأوضحت زعيمة المعارضة الإيرانية، أن نظام الملالي من أكثر الأنظمة الديكتاتورية المنهاضة للحريات وحقوق الإنسان، مضيفة أن الشعب الإيراني يصنع الفارف في نظام طهراء رغم القمع والاضطهاد.