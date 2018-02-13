إزالة تعديات بمساحة 20 ألف متر مربع بـ ” العكيشية “

علي القحطاني (صدى):

قامت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة، اليوم الثلاثاء، بإزالة تعديات بمساحة تقدر بأكثر من 20.000 متر مربع بحي ” العكيشية ” ؛ وذلك بعد متابعة ورصد من قبل مراقبي البلدية الفرعية، لأعمال التعدي، حيث نفذت آليات البلدية أعمال الإزالة، بدعم ومشاركة قوة أمنية.

وفي هذا السياق، قال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن الإزالة شملت تعديات على أملاك الدولة بمساحة تقدر بأكثر من 20.000 متر مربع بـ ” العكيشية ” ، وهى عبارة عن عقوم ومزارع وأشجار وخزانات مسلحة، تم إزالتها بالكامل، ملفتًا الانتباه إلى أن أعمال ملاحقة المخالفين والمعتدين على الأراضي الحكومية، مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن تم وضع برنامج رقابي دوري على المواقع، التي رصدت بها إحداثات؛ لمتابعتها عقب تنفيذ الإزالة؛ لضمان عودة المعتدين، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم الجهود المبذولة من الجهات ذات الاختصاص؛ للتعامل السريع مع التعديات.