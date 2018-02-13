الجمارك توضح أنواع التهرب الجمركي والعقوبة تصل لـ5000 ريال غرامة

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور مازن الزامل، مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الإيرادات، أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها يعتبر نوع من أنواع التهرب الجمركي.

وأشار ” الزامل ” ، إلى أن إعاقة الموظفين عن القيام بواجباتهم وممارسة الحق في التفتيش والتدقيق، والبيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد وما شابه ذلك، هي كلها أساليب تندرج تحت مسمى التهرب الجمركي.

وأوضح أن عقوبات أي تهرب جمركي، تبدأ من غرامة مالية قدرها 55 ريال حتى 5000 ريال، وتصل إلى الإيقاف عن العمل وإلغاء الرخصة بشكل نهائي.