3 اتجاهات تتربع على موضة الأظافر في 2018

نورة الشهري(صدى):

تسيطر 3 اتجاهات على طلاء الأظافر لموضة 2018، تنوعت بين البسيطة والسهلة من جهة والمبتكرة من جهة ثانية، حيث اعتنى الخبراء بتقديم فنون جديدة اعتمدت على الألوان المطفأة والصارخة.

كما أكد الخبراء أن موضة الأظافر في 2018 تميل إلى 3 اتجاهات وهما :

1 – الأسود المطفأ: حيث تكتسي الأظافر هذا العام باللون الأسود المطفأ لتبدو بمظهر جريء ومتوحش يكتنفه الغموض.

ولهذه الإطلالة توضع طبقة من الطلاء النهائي ” Top Coat ” المطفأ فوق طلاء الأظافر الأسود.

2- إطار الأظافر ” Boarder Nails ” : تزدان الأظافر هذا العام بإطار يحيط بحوافها. ِ

ومن الأفضل أن يكون لون الإطار مختلفاً عن لون الأظافر الأساسي، كإطار أسود مع أظافر تكتسي باللون الأبيض، وذلك لخلق تباين مثير يلفت الأنظار.

3- الأحمر الصارخ: تخطف الأظافر الأنظار إليها هذا العام باللون الأحمر الصارخ، خاصةً بلون الطماطم الزاهي.