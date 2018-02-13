تحذير من تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة على المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن حالتين جويتين ممطرة تجوب كافة مناطق المملكة، محذرًا من تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة.

و أكد ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه التقلبات يصاحبها ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى رياح مثيرة للأتربة، حيث تقدم الحالة الأولى ثم انكسارها لتمهد لحالة آخرى.

كما أشار إلى أنه بالرغم من الحالتين الممطرة والرياح السحطية إلا أن قرار تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة مبالغ فيه، حيث من المتوقع أن تكون الرياح من خفيفة إلى متوسطة.