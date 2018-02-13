تدريب منتهي بالتوظيف بالهيئة الملكية في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل، ممثلة بوحدة التأهيل والإحلال بقطاع الموارد البشرية، عن إقامة لقاء للتوظيف يستمر حتى الأحد المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير، في مدينة الجبيل الصناعية.

يأتي ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وكذلك المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء، حيث يقدم اللقاء ” 700 ” فرصة تدريب منتهية بالتوظيف بالشركة العالمية للصناعات البحرية، وذلك في تخصصات ” اللحام، الكهرباء، الميكانيكا، أنابيب، الآت دقيقة ” .

فيما بلغ عدد المتقدمين على الوظائف خلال الأيام الأولى من اللقاء “١٢١١” متقدماً، حيث يستمر المقبولون في البرنامج بفترة تدريب لمدة 24 شهراً، وذلك بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي في مدينة الأحساء.

ويشمل التدريب، الإقامة بسكن المعهد الوطني، وتأمين طبي ساري خلال فترة البرنامج التدريبي، بالإضافة لمكافأة شهرية للمتدربين.

كما أعلن ” هدف ” عن الشروط المطلوبة للالتحاق بهذا التدريب، كما يلي:

– ألا يكون المتقدم قد سبق له الدعم من قبلهم.

– ألا يتجاوز عمره 24 سنة.

– أن يكون حاصلاً على نسبة 75% بشهادة الثانوية العامة، و٦٥٪ باختبار القدرات المقدم من قِبل مركز ” قياس ” .