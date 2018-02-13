تفاصيل العثور على جثة مواطن داخل حقيبة في القصيم والقبض على القاتل

سالم المطيري(صدى):

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد السادس، لاتهامه بقتل آخر، ووضع جثمانه في حقيبة مغلقه بالحي الصناعي بمدينة بريدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن دوريات الأمن تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسٍ وعشرين دقيقة من صباح الاثنين الموافق 19/ 5/ 1439هـ، عن العثور على شخصٍ متوفى داخل حقيبةٍ مغلقة في الحي الصناعي بمدينة بريدة.

وعلى الفور جرى انتقال المختصين بمركز الشرطة المختص والنيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لموقع البلاغ، واستكمال الإجراءات الأولية اللازمة، والتي أوضحت أن الجثمان يعود لمواطن سعودي في العقد الثالث من العمر “.

وأضاف أن المتابعة الأمنية أسفرت عن التوصل لمتهم سعودي في العقد السادس من العمر اتضحت مسؤوليته تجاه وضع الجثمان داخل حقيبةٍ خاصة، ونقله من داخل شقة سكنية كان يوجد بها برفقة المجني عليه قبل وفاته، وضبط عبوات تحتوي العرق المسكر ومواد أخرى مخدرة، وقد جرى إيداعه التوقيف وإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص “.