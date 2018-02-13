بالفيديو.. نهاية مروعة لطاهي حاول استعراض مهارته أمام الزبائن

متابعات(صدى):

تعرض طاهي لموقف محرج ولن ينساه عندما حاول استعراض مهاراته في إعداد الطعام أمام الزبائن.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطاهي وهو يستعرض مهاراته في إعداد الطعام أمام الزبائن وفجأة اشتعلت النيران لكنه تجاهلها مما تسبب في اشتعالها أكثر وسط ذعر الموجودين وانفتح جهاز الإنذار مما أدى إلى سقوط المياه وغرق المكان بالكامل.

Posted by Ahmed Elbanna on Thursday, February 8, 2018