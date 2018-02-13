روسيا تضع ضوابط لأسعار الفنادق بالتزامن مع المونديال

نواف السالم(صدى):

تواصل الحكومة الروسية، وضع الضوابط الحاكمة لمونديال روسيا؛ للقضاء على السوق السوداء فيما يتعلق بالفنادق.

ووضعت الحكومة قائمة سوداء للفنادق المخالفة؛ للعمل على ضبط الأسعار بالفعل، قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، في الفترة مابين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وكشفت مصادر عن قيام أليكسي سوروكين رئيسة اللجنة المنظمة لكأس العالم، بوضع ميثاقاً مع الحكومة الروسية؛ للتفتيش على الفنادق في المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم، والبالغ عددها 11 مدينة في جميع أنحاء الدولة.

وقالت المصادر إنه هناك فرض غرامات، من المتوقع أن تصل إلى 50 ألف روبل؛ للقضاء على ظاهرة التضخم في أسعار الفنادق.

وعلى جانب أخر كشفت إحصائيات عن حجظ 86% من غرف وفنادق موسكو بالفعل في فترة كأس العالم، مما يدل على الإقبال الشديد التي ستشهده العاصمة الروسية.