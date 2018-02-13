إطلاق دورة ” الأمن الفكري ” بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، عن إطلاق الدورة التأصيلية الثانية في الأمن الفكري، وذلك ضمن برنامج ” تحصين ” بالمسجد.

وأوضح الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الدورة سيقدمها الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي، وذلك تحت عنوان ” مشاركة هيئة كبار العلماء في حفظ الأمن الفكري ” .

جدير بالذكر أنه من المقرر انعقاد الدورة، بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة الموافق 30/5/1439هـ حتى الأحد 2/6/1439 هـ .