” الجوازات ” تدعو المسافرين إلى المجر للتقيد بالتنظيمات الجديدة

علي القحطاني (صدى):

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين المسافرين إلى جمهورية المجر للتقيد بالتنظيمات الجديدة المبلغة من سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية المجر، التي تُشير إلى إعفاء المجموعات القادمة من دولة ثالثة من رسوم إصدار التأشيرات للدخول إلى جمهورية المجر.

وبدء العمل بتلك الإجراءات اعتباراً من تاريخ 2018/1/1 لصالح أعضاء المجموعات القادمين وهم: المسافرون لحضور حدث أو مؤتمر في المجر يتم تنظيمه من قبل الحكومة المجرية أو أحد أجهزتها أو المدعوم من قبل الحكومة المجرية أو أحد أعضاء الحكومة مثل ” منتدى تنمية الصادرات العالمية، والمؤتمر الدولي للمياه ” ، والمسافرون لحضور حدث عالمي مميز مثل: بطولة العالم للرياضات المائية، المهرجان الأولمبي الصيفي للشباب، ومن يؤدي التزاماً تم التعهد به بموجب اتفاقية دولية مثل “الخبراء المدعوين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ” ، ومن تنطبق على حالتهم الإجراءات المتبادلة الشاملة مع البلد المقدم للطلب والمتعلقة بدخول مجموعات مجرية مماثلة.

وأوضحت الجوازات أن الإعفاءات الخاصة برسوم التأشيرة للمجموعات تخضع في جميع الحالات لقرار وزارة التجارة الخارجية والشؤون الخارجية المجرية، مؤكدة الجوازات أن المذكرات المتضمنة طلبات الحصول على تأشيرة المجموعة يجب إرسالها إلى القسم العام للشؤون القنصلية والجنسية بوزارة التجارة الخارجية والشؤون الخارجية المجرية.