التحالف العربي يدمر 40 صاروخا حوثيا إيرانيا ويقتل 12 عنصرا

فهمي محمد(صدى):

دمرت استخبارات التحالف العربي 40 صاروخًا من طراز ” سام 7 ” مهربة من قبل الحرس الثوري الإيراني للحوثيين، داخل حاويات بميناء الحديدة البحري باليمن قبل شحنها إلى المليشيا في صعدة وتعز وحجة.

وأوضحت مصادر يمنية، أن الاستخبارات تمكنت من تحديد المنزل التي فرغت فيه الشحنة وهو راجع إلى مسلح حوثي غربي تعز، حيث تم تدميرها بالكامل، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين بينهم خبير إيراني مختص بتدريب الحوثيين على استعمال هذه الصواريخ.

كما أكدت المصادر أن الفوات السعودية المشتركة تصدت إلى هجوم شنته مليشيا الحوثي قبالة الشريط الحدودي فجر الاثنين، حيث سقط 20 عنصرًا بينهم قياديون بارزون، كما أُصيب آخرون بجروح، وتم تدمير عدد من الأهداف المتحركة والثابتة.