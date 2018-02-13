البطي: رسوم برنامج إيجار ستذهب لدعم المتعثرين في القطاع

حمود العنزي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أمس الاثنين، أن رسوم برنامج ” إيجار” الإلكتروني ستحول لدعم المتعثرين في القطاع، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المتعثر عن سداد الإيجار سيتم إحالته إلى محكمة التنفيذ ثم إلى اللجان المختصة للتحقق من صحة المعلومات.

وأوضح ” البطي ” ، أن ” رسوم الاشتراك في الشبكة 250 للإيجار السكني، و400 ريال للإيجار التجاري، يحصل المؤجر مقابلها على مجموعة من الخدمات من ضمنها السداد، ورصد الحالة الائتمانية للمستأجر وغيرها. ”

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر، أن 50% من المساكن المؤجرة يسكنها سعوديون وأجانب، و38% يسكنها سعوديون فقط، لافتًا إلى أن عدد المساكن المؤجرة في المملكة 2.5 مليون مسكن.