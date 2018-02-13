تيلرسون: التحالف الدولي دحر داعش في 98% من أراضيه

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، على نجاح التحالف الدولي في دحر تنظيم داعش الإرهابي في 98% من الأراضي الواقعة تحت سيطرته.

وأوضح ” تيلرسون ” خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالكويت، أن نهاية العمليات العسكرية ضد مسلحي داعش لا تعني نهاية التنظيم الحتمية، لافتًا إلى أنه لا يزال يشكل خطرًا على المنطقة.

كما أشار إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم بعد تهجيرهم قسريًا من قبل داعش، مؤكدًا أن الدول الأعضاء في التحالف الدولي يجب أن تستمر في محاربة جهود داعش الإرهابية في التجنيد والتمويل.

وأضاف ” تيلرسون ” أنه من الضروري تقديم الدعم وإعادة بناء المناطق التي دمرها التنظيم لتحقيق الاستقرار في العراق، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم 200 مليون دولار دعمًا إضافيًا لجهود الاستقرار في سوريا أيضًا.