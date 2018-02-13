” أندية المملكة ” في طريقها للخصخصة

ماجد محمد(صدى):

استأنف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، دعمه أندية المملكة، لكن الدعم كان مختلفا هذه المرة؛ وذلك بعد أن نجح في جلب رجلي أعمال؛ لقيادة الدفة الإدارية، في ناديين من أعرق أندية المملكة، سعيًا منه في جلب رجال الأعمال؛ للاستثمار ودعم الأندية، في خطوة ربما تكون الأولى، نحو نقل الأندية إلى عالم الخصخصة.

وتمكن ” آل الشيخ ” ، في إقناع رجل الأعمال نواف المقيرن؛ ليتولى رئاسة نادي الاتحاد، اعتباراً من الموسم المقبل، والذي وعد بتقديم دعم مالي شخصي منه، للنادي لا يقل عن 50 مليون ريال، على أن يبقى حمد الصنيع نائبًا له، كما تمكن رئيس الهيئة العامة للرياضة، من إقناع رجل الأعمال ‏سعود السويلم؛ لتولي رئاسة نادي الرياض، اعتباراً من الموسم المقبل، ووعد السويلم بدعم شخصي للنادي، لا يقل عن 10 ملايين ريال.

يُذكر أن هيئة الرياضة ممثلة في تركي آل الشيخ، بتغييرات واسعة على مستوى الأندية، وكلفت عددًا من الشخصيات، برئاسة عدة أندية أبرزها تكليف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، رئيسًا للنادي الأهلي وطارق كيال نائبًا له، وتكليف سلمان المالك برئاسة النصر، وطلال آل الشيخ برئاسة الشباب، قبل أن تختار الجمعية العمومية، للنادي أحمد العقيل رئيسًا، وفهد المطوع رئيسًا للرائد، وحمد الصنيع رئيسًا للاتحاد، قبل أن يعلن عن رئيسي الاتحاد والرياض المقبلين.