مواطن يربط قيادة زوجته للسيارة بفوز الهلال على العين.. ومفاجأة أخرى
وعد مواطن زوجته بالسماح لها بقيادة السيارة في حال فوز الهلال في مباراته أمام فريق العين الإماراتي التي ستجرى اليوم الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا.
كما وعدها أيضا بإهدائها سيارة جديدة لم يحدد نوعها، في حال تحقيق الفريق للبطولة الآسيوية هذا العام.
وكان فريق الهلال قد أنهى أمس تحضيراته للمواجهة التي ستجمعه اليوم الثلاثاء مع العين الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وتعد مواجهة الهلال هي ثاني المواجهات السعودية في الآسيوية والتي استهلها، الأهلي بفوزه على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب السيب بالعاصمة العمانية مسقط ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمسابقة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديك ليه كذا
يا عمو تقبلب علينا دفاتر الذكريات والمواجع والأحزان
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الحين ينزلون ع بعض التكفيريين المتشددين
ويخروجنك انت وزوجتك من ملة الإسلام ويتهمونك بالدياثة والإنحلال وطرش بحر
بحر وطرش جو وطرش كما هاكو هههههههههههههههههههههههههه
واكل لحم الخنزير الله يهديك نلاقيها من مين ولا من مين ؟؟
خلي حبك في قلبك وكن تحل امورك بكل دبلوماسية وهدوء وروما نسية
آه اتعبوني والله العظيم اتعبوني المتشددين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 1 ساعة
لله يهديك ليه كذا
يا عمو تقلب علينا دفاتر الذكريات والمواجع والأحزان
وتنكأ الجرآح من اول وجديد يا ولد ي عذآب الرحيل
هههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الحين ينزلون ع بعض التكفيريين المتشددين
ويخروجنك انت وزوجتك من ملة الإسلام ويتهمونك بالدياثة والإنحلال وطرش بحر
بحر وطرش جو وطرش كما هاكو هههههههههههههههههههههههههه
واكل لحم الخنزير الله يهديك نلاقيها من مين ولا من مين ؟؟
خلي حبك في قلبك وكن تحل امورك بكل دبلوماسية وهدوء وروما نسية
آه اتعبوني والله العظيم اتعبوني المتشددين
كان زمان[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 1 ساعة
وأوضحت مصادر أن الزوج وعد زوجته بإهدائها سيارة في حال تحقيق الفريق للآسيوية هذا العام.
وش هالمصادر ……… قوية ..!!
mmss[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 58 دقيقة
العالمية صعبة قوووووية
ابراهيم تركي العتيبي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 54 دقيقة
يارب يفوز العين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 33 دقيقة
mmss والله انا معك يا عزيزي
إن العالمية صعبة قوية
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
صداوي[ عدد التعليقات: 1643 ] نشر منذ 20 دقيقة
الفقراويه منضغطين 😂😂😂 فقدو الأمل من كل البطولات السنه هذي هههههههه .تابعو دوري الدرجه الاولي 😂😂
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6589 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههه وش هالخبر المضحك ما أردى من الزوجة الا الزوج يا رب يفوز الهلال 🤪🤪🤪🤪
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 14 دقيقة
يقول كبيرهم النعيمة كنا نستعمل الدنبوشي اجل حلها يا فريق الدلال
وما زال الحكي للنعمية نستعملها في بعض المباريات ثم ذهبت الى مكة المكرمة
و استغفرت ربي وتوبت اليه؟؟؟
ياهوو يا عالم تصل لحد الشرك بالله اين عقيدة التوحيد اين التوكل ع الله اين واين
سحر كفر شرك بالله تعالى والعياذ بالله تعالى
يعني من كلام النعيمة ان كثير من المباريات فاز الهلال بها بالطلاسم الشركيات والعياذ بالله تعالى