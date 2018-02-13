مواطن يربط قيادة زوجته للسيارة بفوز الهلال على العين.. ومفاجأة أخرى

طلال الغامدي(صدى):

وعد مواطن زوجته بالسماح لها بقيادة السيارة في حال فوز الهلال في مباراته أمام فريق العين الإماراتي التي ستجرى اليوم الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا.

كما وعدها أيضا بإهدائها سيارة جديدة لم يحدد نوعها، في حال تحقيق الفريق للبطولة الآسيوية هذا العام.

وكان فريق الهلال قد أنهى أمس تحضيراته للمواجهة التي ستجمعه اليوم الثلاثاء مع العين الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وتعد مواجهة الهلال هي ثاني المواجهات السعودية في الآسيوية والتي استهلها، الأهلي بفوزه على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب السيب بالعاصمة العمانية مسقط ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمسابقة.