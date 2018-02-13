عارضات الأزياء العالميات يتألقن باللون الأزرق الترابي

نورة الشهري(صدى):

تربع اللون الأزرق الترابي ” Dusty Blue ” على أحدث صيحات ألوان الموضة النسائية في ربيع 2018، حيث تألقت به عارضات دور الأزياء العالمية، مثل Marni وLoewe.

وأكد مصممي الأزياء العالميين أن الأزرق الترابي هو إحدى درجات الأزرق المائل للرمادي، كما أنه يتمتع بطابع هادئ ومفعم بالرقة والأنوثة، وبطبيعة الحال يتناغم الأزرق الترابي مع ألوان الجينز المختلفة، كما أنه يبدو رائعاً في الإطلالة الكاملة.

كما طلت المطربة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بفستان من هذا اللون، وخضعت لجلسة تصوير نالت إعجاب محبيها ومتابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.