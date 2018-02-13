تعيين 151 حارس جديد في مدارس الأحساء

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة الأمن والسلامة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، أمس الاثنين، بتعيين 151 حارسًا جديدًا في مدارس المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التعليم للبنين والبنات في المحافظة.

وأكدت مصادر، أن جهات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم في المحافظة والجهات الأمنية تتابعان التحقيق في ملابسات تعرض مدرسة للمرحلة المتوسطة في مدينة المبرز فجر الخميس الماضي للسطو، والاستيلاء على بعض من محتوياتها.

كما قامت الأجهزة الأمنية المختصة برفع البصمات والآثار من مسرح الجريمة لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ بينما أشار مدير الأمن والسلامة في الإدارة العامة للتعليم في المحافظة محمد العامر، إلى أنه تم اعتماد التعيين للحراس الجدد، بدءًا من الـ 15 من شهر جمادى الأولى.