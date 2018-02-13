محاكمة أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي.. اليوم

القدس المحتلة(صدى):

تشهد محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، محاكمة أيقونة المقاومة الفلسطينية الطفلة عهد التميمي، بعد أكثر من شهرين على حبسها.

وتواجه ” التميمي ” 12 اتهامًا من بينها الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي والتحريض عليهم، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنود إسرائيليين وتطردهم من منزلها.

وأثارت محاكمة ” التميمي ” اهتمامًا عامًا عالميًا ومحليًا كبيرًا وسط إدانات دولية واسعة، بسبب انتهاك الجيش الإسرائيلي لحقوقها وسجن فتاة قاصر تبلع من العمر 17 عامًا

من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنود إسرائيليين.

وكانت ” التميمي ” ظهرت في مقطع فيديو تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.