عمره 3 أعوام يفوز على الكبار في حفظ القرآن الكريم

أبوجا(صدى):

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، أن الطفل محمد شمس الدين علي، والذي يبلغ 3 سنوات من العمر، يحفظ القرآن الكريم كاملاً، ويستطيع المنافسة والفوز في مسابقات عالمية.

وأوضحت الوسائل، أن سكان مدينة ” زاريا ” في حالة إعجاب واندهاش من قدرة الطفل الذي التحق بمدرسة الشيخ أنجو عبدالله الدولية في عمر العام ونصف العام، على حفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب.

وأشارت إلى أنه التحق في برنامج يسمح للأطفال بالتسجيل من سن عام واحد، فيتم تسجيلهم بعد الفطام مباشرة، لافتة إلى أن والد الطفل يعتقد أن عقل الطفل يكون مؤهلاً للاستيعاب بعد الفطام بشكل كبير.

وقالت الوسائل، إن ما يميز الطفل عن أقرانه هو الفوز في المسابقات الدولية، وكذلك التحدث باللغتين العربية والإنجليزية.