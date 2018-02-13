بالفيديو.. مسابقة بين موظفين على أكل الليمون
نفذت شركة صينية ، تحدي كبير بين عدد من موظفي الشركة ، على أكل الليمون مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 800 دولار .
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، الموظفين يجلسون على طاولة ويلتقطون قطع الليمون واحدة تلو الأخرى الموجودة أمامهم لتناولها دون معاناة.
وذكرت التقارير أن الشركة التي تقع في كونمينج بمقاطعة يوننان أعلنت عن الفائز بالجائزة الكبرى، وقالت إنه استحق الحصول على 800 دولار بعد تناول 117 قطعة من الليمون .
Ready for the #limechallenge? A lime eating competition was held at a company in Kunming, Yunnan. The winner pocketed $800 by eating 117 limes!
Posted by People's Daily, China on Monday, February 5, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42705 ] نشر منذ 1 ساعة
حامض ياليمون ,,
, موفقين ,,,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3896 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ع تلك الأيام الجميلة الطرب الأصيل والله
تذكرت اغنية ي اللومي يا اللومي حامض حلو
للفنان محمد حسن