بالفيديو.. مسابقة بين موظفين على أكل الليمون

بكين(صدى):

نفذت شركة صينية ، تحدي كبير بين عدد من موظفي الشركة ، على أكل الليمون مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 800 دولار .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، الموظفين يجلسون على طاولة ويلتقطون قطع الليمون واحدة تلو الأخرى الموجودة أمامهم لتناولها دون معاناة.

وذكرت التقارير أن الشركة التي تقع في كونمينج بمقاطعة يوننان أعلنت عن الفائز بالجائزة الكبرى، وقالت إنه استحق الحصول على 800 دولار بعد تناول 117 قطعة من الليمون .