96 مشروعا لصحة ” الجوف ” خلال 2017

علي العنزي(صدى):

أوضحت صحة الجوف، أن إجمالي عدد المشاريع التطويرية، في قطاعاتها بلغ 96 مشروعًا خلال عام 2017م، حيث تنوعت هذه المشاريع ما بين ” الطبية والخدمية والإدارية ” ، ملفتة الانتباه إلى أن جميع مستشفياتها نُفذت بها مشاريع تطويرية، من افتتاح أقسام جديدة وتطوير أقسام قائمة، وافتتاح مراكز أخرى، وتأمين أجهزة طبية جديدة.

وذكرت أنه من أبرز ما تم في مستشفى دومة الجندل العام، مشروع تحسين وتطوير العناية المركزة، والعناية القلبية، وتوسعة وتطوير مجمع حديثي الولادة، وافتتاح قسم الفحص المبكر للتشوهات القلبية والسمعية، وتجهيز عدد 8 غرف عزل بالضغط السالب، وإنشاء غرفة عزل زجاجية، في غرفة الإنعاش، وغرفة عزل ونقطة فرز وانتظار مخالطين في قسم الإسعاف.

وأضافت: ” أبرز ما تمّ من مشاريع في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصُّصي بسكاكا، إنشاء عنبر لعزل مرضى الكورونا, والبدء ببرنامج متكامل لإجراء جراحات السمنة، وافتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي، وافتتاح قسم جراحات اليوم الواحد، ومناظير جراحة الصدر والمريء للأطفال؛ لاستخراج الأجسام الغريبة ” .

أما فيما يخص، مجال الرعاية الصحية الأولية، قالت: ” مشروع تجهيز خمسة مراكز، للاعتماد في سباهي، كما تمّ اعتماد خمسة مراكز صحية في سباهي، أما مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا، تمّ إنجاز عدد من المشاريع التطويرية؛ من أبرزها، إنشاء وحدة أطفال حديثي الولادة جديدة، وإنشاء عناية مركزة للحوامل، وبعد الولادة للحالات الحرجة بسعة سريرين ” .

واستكملت: ” بشأن أبرز ما تمّ بمستشفى طبرجل العام، والمتمثل في تركيب جهاز أشعة سينية ثابتة، X ray, افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد، تطوير قسم الإسعاف والطوارئ، إنشاء 16 غرف عزل سالبة الضغط، وإنشاء مركز تفتيت حصاوي الكلى ” . ESWIL، وتجديد أقسام الجراحة والباطنية