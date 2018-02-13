تذاكر مباراة الهلال تصل إلى 500 ريال في السوق السوداء

ماجد محمد(صدى):

في التجربة الأولى له، أدى فشل التسويق الإلكتروني لتذاكر مواجهة الهلال والعين الإماراتي، المقرر إقامتها اليوم في إطار دوري ابطال آسيا؛ إلى ظهور سوق سوداء لبيع التذاكر.

وكان الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر، تعرض للتهكير بعد تدشينه، حسبما أعلنت شركة صلة الرياضية حينها.

وترتب على تهكير الموقع وصول سعر التذكرة العادية للمباراة إلى 500 ريال، في الوقت الذي كان سعر التذكرة عند الطرح 35 ريال فقط.

وخلق فشل التسويق الإلكتروني حالة من الفوضى في عملية فتح منافذ لبيع التذاكر باستاد جامعة الملك سعود؛ حيث شهدت عملية طرح التذاكر أمس ازدحام شديد وتأخر في موعد فتح المنافذ.

وأعرب عدد كبير من الجماهير عن استياؤهم من سوء التنظيم وبيع التذاكر بقيمة كبيرة في السوق السوداء، عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.