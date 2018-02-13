هطول أمطار على تبوك

محمود البلوي(صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة حقل شملت مركز علو القصير وضواحيه الشرف وأم حطب وعلو السر، ومركز علقان وضواحيه الصدارة والطهر والدحيل والطويلات وعميق ومحطة البادية.

كما شملت مركز أبو الحنشان وضواحيه تنينير والأسمر وردة رشيد والجديد، ومركز الزيته وشريف معطيه والوادي الأبيض والقحزه والخرج والنتيش، وعلى مركز الوادي الجديد وعلو جله وعلو عناب ووادي دبر والثميمية وأم جريفين والهواره وجبال الظريف والتيه ووادي عميق ومسيهيج ،وهطلت أمطار على مركز جبل اللوز وضواحيه، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.