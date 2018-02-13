خارجية الكويت: انهيار داعش يعكس التزام دول التحالف الدولي بمكافحة الإرهاب

خالد الظفيري(صدى):

هنأ وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، العراق لنجاحه في القضاء على الإرهاب المتمثل بداعش .

وأضاف “الخالد” في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش بالكويت، إن انهيار داعش يعكس التزام الدول الأعضاء في التحالف الدولي بمكافحة الإرهاب.

وتابع: ” : المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من مجموعات مسلحة ولذلك يجب أن نخلق آفاق جديدة في التحالف الدولي”.

وأضاف: ” نأمل أن تتكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في ملاحقة مرتكبي العمليات الإرهابية”.

يجدر الإشارة إلى أنه انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش”، بمشاركة 74 عضوًا من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف.