خارجية الكويت: انهيار داعش يعكس التزام دول التحالف الدولي بمكافحة الإرهاب
هنأ وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، العراق لنجاحه في القضاء على الإرهاب المتمثل بداعش .
وأضاف “الخالد” في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش بالكويت، إن انهيار داعش يعكس التزام الدول الأعضاء في التحالف الدولي بمكافحة الإرهاب.
وتابع: ” : المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من مجموعات مسلحة ولذلك يجب أن نخلق آفاق جديدة في التحالف الدولي”.
وأضاف: ” نأمل أن تتكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في ملاحقة مرتكبي العمليات الإرهابية”.
يجدر الإشارة إلى أنه انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش”، بمشاركة 74 عضوًا من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف.
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