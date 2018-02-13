ارتفاع هامشي للذهب في ظل انخفاض الدولار

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا هامشيًا في مستوياتها، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر غدًا التي أدت إلى انخفاض الدولار.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.26% إلى 1326.1 دولار للأوقية، في تمام الـ10:03 صباحًا بتوقيت مكة، كما صعدت العقود الآجلة له تسليم أبريل هامشيًا بنسبة 0.1% عند 1327.4 دولار للأوقية.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى 89.93، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر غدًا لمحاولة التوصل لعلامات عن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام.

وكانت حيازة أكبرالصناديق المتداولة المدعومة بسبائك المعدن النفيس ” إس بي دي آر جولد تراست ” تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%، وهي الأسوأ منذ الأسبوع المنتهي في الثلاثين من يوليو.