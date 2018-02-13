  • الثلاثاء 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. فتاة تفاجأ شقيقتها بفعل غير متوقع في حفل زفافها

بالفيديو.. فتاة تفاجأ شقيقتها بفعل غير متوقع في حفل زفافها

بالفيديو.. فتاة تفاجأ شقيقتها بفعل غير متوقع في حفل زفافها
القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لفتاة تفاجأ شقيقتها بأغنية مجنونة في حفل زفافها، والتي عرضت من خلالها ما ستعانيه العروس خلال حياتها الزوجية القادمة.

وأظهر الفيديو شقيقة العروس وهي تعرض أيضا ما كانت تفعله بشقيقتها من أخذ ملابسها وعدم دفع ثمن أشياء تشتريها لها، كما أشارت إلى إفسادها النظام الغذائي الذي تتبعه.


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 1 ساعة

والله منسمين ..

[ عدد التعليقات: 42705 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههه ,,

,, طيب ,,

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 30 دقيقة

هههههه هههههه ههههه
وربي فاضيين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *