بالفيديو.. فتاة تفاجأ شقيقتها بفعل غير متوقع في حفل زفافها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لفتاة تفاجأ شقيقتها بأغنية مجنونة في حفل زفافها، والتي عرضت من خلالها ما ستعانيه العروس خلال حياتها الزوجية القادمة.
وأظهر الفيديو شقيقة العروس وهي تعرض أيضا ما كانت تفعله بشقيقتها من أخذ ملابسها وعدم دفع ثمن أشياء تشتريها لها، كما أشارت إلى إفسادها النظام الغذائي الذي تتبعه.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 1 ساعة
والله منسمين ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42705 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه ,,
,, طيب ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 35 دقيقة
زيطه وزمبليطه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههه هههههه ههههه
وربي فاضيين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3896 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحياة لحظة
لازم نعيش نكهتها
حلوها ومرها