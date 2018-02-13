بالفيديو.. فتاة تفاجأ شقيقتها بفعل غير متوقع في حفل زفافها

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لفتاة تفاجأ شقيقتها بأغنية مجنونة في حفل زفافها، والتي عرضت من خلالها ما ستعانيه العروس خلال حياتها الزوجية القادمة.

وأظهر الفيديو شقيقة العروس وهي تعرض أيضا ما كانت تفعله بشقيقتها من أخذ ملابسها وعدم دفع ثمن أشياء تشتريها لها، كما أشارت إلى إفسادها النظام الغذائي الذي تتبعه.