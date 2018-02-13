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” الإحصاء ” تعلن أبرز خصائص كبار السن بالمملكة

” الإحصاء ” تعلن أبرز خصائص كبار السن بالمملكة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، صباح اليوم الثلاثاء، عن أبرز الخصائص السكانية لكبار السن ” 65 سنة فأكثر ” ، في المملكة.

جاء ذلك ضمن نتائج مسح كبار السن لعام 1438هـ – 2017م، حيث أوضحت الهيئة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عدد السكان من كبار السن ” 65 سنة فيما فوق ” ، بلغت نسبته 3.23%، وذلك من إجمالي عدد السكان بالمملكة.

فيما بلغ عدد كبار السن ” السعوديين ” فقط، نسبة 4.19%، من إجمالي السكان السعوديين.

ويهدف مسح السكان من كبار السن “65 سنة فأكثر ” ، إلى توفير بيانات عن كل من:
– الأمراض التي يعانون منها والصعوبات في وظائف الجسم.
– التركيب العمري والنوعي.
– قياس التغير في الخصائص السكانية.
– الأعمال التطوعية التي يمارسونها.
– إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.
– التوزيع الجغرافي.
– الحالة الزواجية والتعليمية.

يذكر أنه قد تم تنفيذ المسح وجمع البيانات خلال الفترة من 17/7 إلى 22/8 لعام 1438هـ ، والموافق 14/4 إلى 18/5 لعام 2017 م.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم احسن خاتمتنا اكفنا ما اهمنا من امور الحياة .

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