” الإحصاء ” تعلن أبرز خصائص كبار السن بالمملكة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، صباح اليوم الثلاثاء، عن أبرز الخصائص السكانية لكبار السن ” 65 سنة فأكثر ” ، في المملكة.
جاء ذلك ضمن نتائج مسح كبار السن لعام 1438هـ – 2017م، حيث أوضحت الهيئة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عدد السكان من كبار السن ” 65 سنة فيما فوق ” ، بلغت نسبته 3.23%، وذلك من إجمالي عدد السكان بالمملكة.
فيما بلغ عدد كبار السن ” السعوديين ” فقط، نسبة 4.19%، من إجمالي السكان السعوديين.
ويهدف مسح السكان من كبار السن “65 سنة فأكثر ” ، إلى توفير بيانات عن كل من:
– الأمراض التي يعانون منها والصعوبات في وظائف الجسم.
– التركيب العمري والنوعي.
– قياس التغير في الخصائص السكانية.
– الأعمال التطوعية التي يمارسونها.
– إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.
– التوزيع الجغرافي.
– الحالة الزواجية والتعليمية.
يذكر أنه قد تم تنفيذ المسح وجمع البيانات خلال الفترة من 17/7 إلى 22/8 لعام 1438هـ ، والموافق 14/4 إلى 18/5 لعام 2017 م.
زائر[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احسن خاتمتنا اكفنا ما اهمنا من امور الحياة .