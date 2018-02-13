تنظيم الحمدين يواصل استفزازه ويهنيء إيران بذكرى ثورتها الفاسدة

طلال الضوي(صدى):

يواصل تنظيم الحمدين محاولاته الاستفزازية؛ في ظل مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب لقطر، و التي دخلت شهرها الثامن.

وقام الأمير القطري المدلل الأمير تميم بن حمد بإرسالة برقية تهنئة للرئيس الإيراني حسن روحاني؛ لتهنئته بذكرى انتصار الثورة في إيران، متجاهلًا كالعادة حالة الغضب التي تسيطر على الشعب الإيراني المطالب بإسقاط نظام الملالي؛ بسبب انتهاكاته.

ويأتي قطع العلاقات مع إيران على رأس مطالب الدول العربية المكافحة للإرهاب؛ لانهاء المقاطعة، إلا أنه يبدو أن تنظيم الحمدين مازال يفضل الارتماء في أحضان أعداء الدول العربية الشقيقة، معلنًا تمسكه بدعم وتمويل الإرهاب.

ويذكر أن قطر ضربت بعرض الحائط مطالب الدول العربية المكافحة للإرهاب، حيث أعاد سفير قطر إلى طهران في أغسطس العام الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن إيران من أولى الدول الداعمة للإرهاب والممولة له في المنطقة، والمتسبب الأول في الصراع القائم في اليمن بين مليشياتها الإرهابية والقوات الشرعية.